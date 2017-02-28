Бесплодные усилия “Гормоста”. Россия без Кирибати

Доброе утро!

В Германии вчера был “бешеный понедельник” – кульминация карнавала. В Дюссельдорфе он всегда бешено политический.

Здесь – еще менее политкорректные картинки, а российскую картину дня определяла вторая годовщина убийства Бориса Немцова. В 23:30 на Большом Москворецком мосту собрались люди, чтобы почтить память политика. Народный мемориал, который днем разобрал ГБУ “Гормост”, ссылаясь на необходимость “обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы”, был к тому времени уже восстановлен. Активиста НОД, который в воскресенье на марше памяти Немцова облил зеленкой Михаила Касьянова, отпустили из полиции. Это в Москве. А в Чебоксарах допрашивают и обыскивают активистов движения “Весна”, которые 25 февраля вывесили на мосту баннер со словами “Всех не убьете, всех не посадите” в память о Борисе Немцове.

Прочие достижения российской правоохранительной системы:

Житель Саратова получил 160 часов обязательных работ за коммент во Вконтакте, оскорбивший социальную группу “ватники”;

Олега Навального снова не отпустили по УДО;

В Петербурге участника шуточной акции “ЛГБТ-спецназ”, состоявшейся 23 февраля, обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. (1 февраля глава городского законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что “ЛГБТ – это спецназ партии “Яблоко”. Участники акции, соответственно, в День защитника Отечества демонстрировали приемы “бросок гомофоба” и “разгибание скреп”). И вот праздники кончились.

Касательно “многократного нарушения порядка проведения публичных мероприятий”. Статью 212 УК РФ, предполагающую уголовное наказание за несколько административных нарушений, российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила убрать из УК. И Песков назвал ее предложение заслуживающим внимания. Единственный осужденный по этой статье, Ильдар Дадин, вышел из колонии в воскресенье.





В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Обсуждают производительность труда, борьбу с теневым сектором и пр. Премьер Дмитрий Медведев сказал, что с безработицей правительство справилось. Вице-премьер Ольга Голодец рассуждала об образовании и, в частности, предложила отказаться от прямоугольных классов в школах. Потому что оптимальными являются квадратные.

В новом здании школы акробатического рок-н-ролла “Хамовники” классы, вероятно, будут кубическими. Строительство, в связи с которым предполагается выселить три образовательных учреждения, курирует сын главы Росгвардии Роман Золотов. Именно за эту школу выступала предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова.

Предполагаемый отец Катерины Тихоновой совершает поездку по странам Средней Азии. Вчера он встретился в Алма-Ате с Нурсултаном Назарбаевым, а потом в Душанбе с Эмомали Рахмоном (которому пообещал разрешить въезд в Россию для 200 тысяч высланных граждан Таджикистана). Сегодня Путин будет в Бишкеке, где как раз неспокойно – в связи с арестом лидера оппозиционной партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева (пока на два месяца). Заявление на оппонента кыргызского президента написал российский бизнесмен Леонид Маевский.

Руководители пророссийских сепаратистов на востоке Украины Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали совместное заявление: они введут “внешнее управление” на предприятиях региона, если украинские активисты не прекратят блокаду контролируемых сепаратистами территорий до 1 марта. Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий обеспокоен. Герой публикации The New York Times депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, якобы предлагавший передать Крым в долгосрочную аренду России, провел в Киеве пресс-конференцию, на которой объяснил, что на самом деле предлагал ввести в Крыму “внешнюю администрацию” (международную) или двойной суверенитет Украины и России. Понятие “двойного суверенитета” мало кому знакомо, и меньше всего Службе безопасности Украины: она запретила главе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану ездить в “ДНР” и “ЛНР” для освобождения пленных.

Евросоюз продлил еще на год санкции в отношении Беларуси, во Франции бывший помощник Марн Ле Пен выдвинул против нее новые обвинения в незаконном финансировании Национального фронта (он якобы сам работал в предвыборном штабе партии по фиктивному контракту Европарламента), Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы США на 54 млн. долларов и признался, что здравоохранение – вещь сложная, а бывший президент США Джордж Буш в интервью NBC много говорил о важности свободной прессы.

Новости из Кирибати – государства в Тихом океане, на нескольких островах которого екатеринбургский бизнесмен Антон Баков собирался воссоздать прекрасную монархическую Россию. Комиссия по иностранным инвестициям Кирибати отказала Бакову. Sad!

Три ссылки начнем в Донбассе, а закончим в лесу:

Британский художник Пол Чейни считает уголь источником всех донбасских бед: первая компания основателя Юзовки Джона Хьюза называлась “Новороссия” (New Russia Company). Здесь художник объясняет свою выставку “Донбасский синдром”. А здесь подробно разбираются украинские интеллектуальные дискурсы до и во время войны – Донбасс выступает как “Другой”.

Если вы еще не читали книгу Александра Эткинда “Кривое горе”, посвященную (не)переживанию в России памяти о жертвах ГУЛАГА, то можно начать с главы о Юрии Дмитриеве, занимавшемся увековечением их памяти, а сейчас сидящем в тюрьме.

Сказка “Ежик и Муравей”, в которой понятно объясняется технология блокчейна: “Каждый муравей умеет в воздухе оставлять особый след, который не только необычно пахнет, но и кучу всего рассказывает другим муравьям, как письмо”.

Искренне ваши,

Семь-сорок