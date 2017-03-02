Адвоката Полозова вызвали в СК по делу об отказе от дачи показаний

Следственный комитет аннексированного Россией Крыма вызвал адвоката Николая Полозова для дачи объяснений в рамках проверки по уголовному делу против него. Об этом сам Полозов написал в "Фейсбуке".

По словам адвоката, после того как он в январе отказался разговаривать со следователем по делу Ильи Умерова, следователь ФСБ Игорь Скрипка направил в Следственный комитет материалы, по которым начали проверку по статье об отказе от дачи показаний.

25 января Полозова задержали сотрудники ФСБ и отвезли в управление для допроса в качестве свидетеля по делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова, интересы которого представляет Полозов. Российские власти в Крыму обвиняют 59-летнего Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Полозов считает, что таким образом его пытаются отстранить от "дела Умерова".

