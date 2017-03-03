"Владимир Путин – человек закрытый"

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила Франции запрос об экстрадиции в Россию бывшего банкира и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева, который обвиняется в мошенничестве и в присвоении 28 миллиардов рублей клиентов основанного им Межпромбанка и в выводе этих денег за рубеж. Пугачев объявлен Россией в международный розыск. У него двойное гражданство – российское и французское.

Сергей Пугачев направил в Международный арбитражный трибунал в Гааге встречный иск к Российской Федерации, в котором обвиняет ее в незаконной экспроприации его собственности и требует выплаты 12 миллиардов долларов компенсации. Бывший банкир и сенатор отрицает выдвинутые против него обвинения и настаивает, что кампания против него была инициирована Кремлем при личном участии Владимира Путина.

На протяжении многих лет Сергей Пугачев был близким другом Путина. Они знакомы с середины 90-х годов, когда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. Пугачев был одним из руководителей предвыборного штаба российского президента. Он утверждает, что именно он рекомендовал его Борису Ельцину на должность премьер-министра. Сергей Пугачев покинул Россию по дипломатическому паспорту в 2011 году. Вначале жил во Франции, затем перебрался в Великобританию, где проживала его семья. Находясь под подпиской о невыезде, в июле 2015 года он таинственным образом бежал из Лондона и обосновался во Франции. На просьбу журналистов прокомментировать запрос Генпрокуратуры на экстрадицию Пугачева пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к делу бывшего банкира и сенатора. "Не считаю вопрос корректным, – сказал Песков, – и не считаю, что Кремль может быть адресатом подобного вопроса. Вопрос лежит в юридической плоскости, и наши правоохранители занимаются соответствующими процедурами".

В интервью Радио Свобода Сергей Пугачев опровергает утверждения Пескова и обвиняет Владимира Путина в персональном участии в гонениях на него и незаконной экспроприации его собственности:

Путин сделал мне предложение, от которого нельзя было отказаться: продать все, что у меня было в России

– Именно Владимир Путин является бенефициаром всей этой кампании, связанной с экспроприацией всех моих активов в России. Все заседания правительства, все переговоры вел лично Путин. Он же подписывал все бумаги и договаривался со мной о ценах на активы, деньги за которые так и не были выплачены. Более того, лично Путин был инициатором того, чтобы я продал активы, мотивируя это тем, что я якобы являюсь иностранцем. Конечно, это был лишь предлог. Мы с ним уже не встречались после того, как я перестал приезжать в Россию, но периодически мы продолжали общаться через общих знакомых. Я передаю ему письма, в том числе и официальные. Путин полностью в теме, так что те журналисты, кто задал Пескову этот вопрос, справедливо предполагали, что и он должен был быть абсолютно, на сто процентов в курсе дела.

– То есть вы считаете, что за вашим преследованием непосредственно стоит Владимир Путин?

– Кроме как с Владимиром Путиным, я ни с кем ни о чем не вел никаких переговоров. Это он сделал мне предложение, от которого нельзя было отказаться: продать все, что у меня было в России. И хотя после этого в решениях и переговорах участвовало чуть ли не полправительства, Путин по-прежнему всем руководил. И решение не платить было принято, конечно, Путиным, а не каким-то клерком или Сечиным.

– А предложение Путина уехать и все продать было как-то зафиксировано на бумаге или было чисто словесным?

Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями. Мы не были единомышленниками. Владимир Путин – человек закрытый

– Оно было зафиксировано на бумаге с его личной подписью, причем это было сделано в моем присутствии. При этом он попросил меня представить кое-какие заявления, обращения, документы, которые он также подписал. По этому поводу было несколько встреч. После этого все это превратилось в поручения ФСБ, Прокуратуре, Следственному комитету, у меня сохранились многочисленные протоколы.

– Чем все же вы объясняете эту неприязнь к вам Путина, с которым вы были одно время очень близки? Что произошло между вами?

– Когда Путин приехал в Москву и возглавил Управление по делам президента, а я в то время вел проект по зарубежной собственности, мы общались практически ежедневно. А когда он возглавил ФСБ, то его дача была за забором моей дачи, и, естественно, что мы общались. Кроме того, наши дети были ровесниками, в общении участвовала и его жена. Так все и срослось. Однако нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями. Мы не были единомышленниками. Владимир Путин – человек закрытый. Почему так получилось, почему впоследствии возникла эта неприязнь, трудно сказать.

– Комментарий Пескова был сознательно приурочен к первому предварительному, в основном процедурному, решению Международного арбитражного трибунала по вашему иску к России. Как водится, на суде должны выступать свидетели с обеих сторон. Кого вы затребуете в качестве свидетелей?

– Наш список свидетелей оказался достаточно впечатляющим. Пока это предварительный список, он будет гораздо шире. В него входят Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Кудрин, Игнатьев, Кожин, Козак, Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом и который выполнял указания Путина, приведшие к тому, что мне не выплатили ни цента. Хотя мне известно, что сам он хотел деньги выплатить, но не получилось.

– А будет ли в этом списке свидетелей Владимир Путин?

– Путин в этом списке фигурирует, но как глава государства он обладает иммунитетом от судебных преследований и от участия в судебных процессах. Так что на заседаниях трибунала он присутствовать, скорее всего, не будет.

– Российская Генпрокуратура обратилась к Франции с просьбой экстрадировать вас в Россию. Рассматривается ли во Франции эта просьба?

– Нет, конечно. Во Франции не существует процедуры рассмотрения такого рода просьб в отношении граждан страны. Франция не экстрадирует своих граждан. Нет такой юридической процедуры.

​– А заморожены ли ваши активы во Франции по решению британского суда?

– Нет, не заморожены. Дело в том, что юрисдикция британского суда распространяется только на территорию Великобритании, и активы в других странах он заморозить не может.

– В феврале прошлого года лондонский Высокий суд приговорил вас к двум годам тюремного заключения за неуважение к суду и сокрытие своих активов. Сказалось ли это как-то на вашей жизни во Франции?

– Это решение ни на чем не сказалось. Речь идет об административном нарушении, которое карается лишением свободы за то, что я покинул Великобританию, находясь под подпиской о невыезде. Считаю это решение судьи абсурдным, поскольку против меня в Великобритании не было никаких исков.

​– А каковы ваши дальнейшие шаги в тяжбе с российским Агентством по страхованию вкладов, требовавшим у вас выплаты более миллиарда долларов?

– С 7 июня 2016 года российское Агентство по страхованию вкладов было лишено каких-либо полномочий и перестало кого-либо представлять. Поэтому с этого времени я не имею с ним никаких дел.