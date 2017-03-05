ООН: в Донбассе с начала года погибли 20 мирных жителей, еще 90 – ранены

В Донбассе с начала 2017 года жертвами вооруженного конфликта стали как минимум 20 мирных жителей, еще 91 человек был ранен. Это следует из доклада Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. В документе отмечается, что к жертвам среди гражданского населения привели обстрелы из артиллерии, танков и систем залпового огня.

Всего, по информации Управления ООН, в Донбассе с начала конфликта в 2014 году погибли около двух тысяч мирных жителей, не менее шести тысяч были ранены. Президент Украины Петр Порошенко в конце прошлого месяца сообщил, что за три года войны на востоке страны погибли около двух с половиной тысяч военнослужащих правительственных войск.

За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты более 100 раз обстреляли позиции украинской армии. Один военный погиб, еще двое получили ранения. Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в ответ заявляют о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.