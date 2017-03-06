Адвокаты Зои Световой подали жалобу на обыск в ее квартире

Правозащитница и журналистка Зоя Светова обратилась в Басманный суд Москвы с жалобой на обыск в ее квартире. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, в жалобе указан "целый перечень" нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов. В частности, следователи изъяли вещи членов семьи Световой, а также не ознакомили ее защиту с постановлением о проведении обыска.

Обыск в квартире Зои Световой прошел 28 февраля. Сотрудники правоохранительных органов объяснили свои действия расследованием по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году. Правозащитники и деятели культуры выступили с заявлением в поддержку Световой.

Адвокат Сергей Бадамшин ранее сообщал, что проведение обыска также будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.