Евгения Чудновец освобождена из колонии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из колонии освободили осужденную за репост видеозаписи воспитательницу Евгению Чудновец. Как сообщает издание Znak.com, сначала сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вывезли женщину за пределы исправительного учреждения, затем позвонили ее мужу и сообщили, где он может ее забрать. Мужчину попросили приехать без журналистов. Почему Чудновец просто не выпустили из ворот колонии, во ФСИН не объяснили.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Срок заключения женщины истекал в апреле. 6 марта приговор Чудновец был отменен.