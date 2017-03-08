"Сексист года 2016". Эфир в 18:05

Заканчивается подсчет голосов в пользу лауреатов анти-премии рунета "Сексист года 2016". Эту премию придумала инициативная группа "За феминизм", созданная в Москве в 2010 году для распространения информации о правах женщин, а также поддержки общественных движений и групп, разделяющих идеи феминизма.

В этом году премию "Сексист года" вручат в седьмой раз. Впрочем, вручат, пожалуй, не совсем верное слово. До недавнего времени номинанты или их представители на церемонию не приходили. В этом году церемония состоится 10 марта в Москве. И сегодня гости РС расскажут о том, кого и за что номинируют на анти-премию по итогам 2016 года.

В студии РС активистка движения "За феминизм" Наталья Биттен, председатель Гендерной фракции партии "Яблоко", доктор политических наук, профессор Галина Михалева и кандидат психологических наук, феминистка Светлана Мохова.