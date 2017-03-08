Навальный: для победы на выборах мэра Москвы нужен союз с коммунистами

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ради победы над кандидатом от "Единой России" на выборах мэра Москвы в 2018 году, "можно и нужно объединяться с коммунистами и со всеми остальными".

Так Навальный ответил на вопрос "Эхо Москвы в Уфе" о том, будет ли он сотрудничать со штабом Дмитрия Гудкова. Ранее Гудков объявил, что хочет стать "единым демократическим кандидатом" и рассчитывает на свое выдвижение на выборы от партии "Яблоко".

Навальный подчеркнул, что пока не заявляет о поддержке ни одного из кандидатов. Главное, по словам оппозиционера, чтобы борьба за пост мэра Москвы была настоящей и чтобы никто не помогал действующему мэру, члену "Единой России" Сергею Собянину.

По мнению Навального, из заявивших о своем участии кандидатов больше всего шансов у коммуниста Андрея Клычкова, который в 2014 победил на выборах в Мосгордуму префекта Юго-восточного округа Владимира Зотова.Клычков в разговоре с РБК сказал, что от поддержки Навального, возможно, не откажется.

Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году. Он набрал 27 процентов голосов и проиграл только Сергею Собянину, который победил в первом туре.