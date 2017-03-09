ФСО отрицает проникновение феминисток в Кремль на акции 8 марта

В Федеральной службе охраны России (ФСО) отрицают проникновение феминисток на охраняемые объекты Кремля в ходе протестной акции 8 марта, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что активистки в среду вывесили на одной из башен Кремля баннер с надписью "Национальная идея – феминизм". На акции были задержаны семь человек, в том числе трое журналистов. Позднее их отпустили из полиции без составления протокола.

Первым СМИ, на сайте которого были опубликованы фотографии с акции феминисток, в том числе фото с баннером "Национальная идея – феминизм", был телеканал RTVi.

Сами участницы акции не комментируют заявление ФСО о том, что в среду на охраняемые объекты Кремля "проникновений не было".