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ФСО отрицает проникновение феминисток в Кремль на акции 8 марта

На акции феминисток у Кремля, 8 марта 2017 г.

На акции феминисток у Кремля, 8 марта 2017 г.

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В Федеральной службе охраны России (ФСО) отрицают проникновение феминисток на охраняемые объекты Кремля в ходе протестной акции 8 марта, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что активистки в среду вывесили на одной из башен Кремля баннер с надписью "Национальная идея – феминизм". На акции были задержаны семь человек, в том числе трое журналистов. Позднее их отпустили из полиции без составления протокола.

Первым СМИ, на сайте которого были опубликованы фотографии с акции феминисток, в том числе фото с баннером "Национальная идея – феминизм", был телеканал RTVi.

Сами участницы акции не комментируют заявление ФСО о том, что в среду на охраняемые объекты Кремля "проникновений не было".

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