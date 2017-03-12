В Абхазии в воскресенье проходят парламентские выборы

В Абхазии проходят парламентские выборы, в ходе которых в отколовшейся от Грузии непризнанной республикедолжны избрать 35-местное Народное собрание. Как заявили представители избирательной комиссий Абхазии, в выборах принимают участие 137 кандидатов от четырех политических партий - Форума национального единства Абхазии (де-факто президента Рауля Хаджимбы) и оппозиционных партий Айнар, Амцахара и Национального фронта "За справедливость и развитие".

Местные СМИ сообщили, что 27 членов уходящего парламента добиваются переизбрания.

Абхазия - президентская республика. Основными задачами парламента являются принятие законов, утверждение годового бюджета и утверждение кандидатов, предложенных президентом на пост генерального прокурора и председателя Национального банка.

В этом Черноморском регионе проживает чуть менее 250 000 человек. Абхазия пытается справляться с экономическим застоем и разрушающейся инфраструктурой. Бедственное положение населения усугубляется отсутствием инвестиций; ростом преступности и наркомании.

Россия признала Абхазию и еще один сепаратистский регион Южную Осетию независимыми странами после короткой войны против Грузии в 2008 году. В настоящее время Россия разместила свои войска в этих регионах, развертывание которых, по словам НАТО, является нарушением заключенного с ЕС соглашения, положившего конец боевым действиям.

Соединенные Штаты считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии и не признают результаты выборов, проведенных в этих двух регионах. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что проходящиев Абхазии парламентские выборы не могут иметь юридической силы. В распространенном в воскресенье заявлении президента Грузии абхазские выборы называются "очередной попыткой легитимации оккупационного режима".