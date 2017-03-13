Власти Петербурга согласовали марш в защиту города

Администрация Санкт-Петербурга согласовала митинг в защиту города на 18 марта на Марсовом поле. Об этом сообщил сопредседатель петербургского отделения ПАРНАС Андрей Пивоваров в Твиттере.

Ранее власти города отказали организаторам в проведении марша, так как на время, которое они запросили для проведения митинга, уже согласовано другое мероприятие. Однако депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский завил, что оно организовано администрацией Центрального района и нигде не анонсировалось.

Марш в защиту города планируется посвятить таким проблемам, как передача Исаакиевского собора Русской православной церкви, ситуация с Российской национальной библиотекой и застройка в районе Пулковской обсерватории.

13 марта блокадницы Петербурга призвали жителей города защитить его от "натиска чиновников", действия которых являются угрозой прошлому, настоящему и будущему Петербурга. В своем обращении они упомянули проблемы, которым будет посвящен марш.

