Уезжать или оставаться? Эфир в 18:30

Плюнуть на все и уехать туда, где свобода, закон и справедливость? Или оставаться в России, разделяя ее боль, судьбу и ответственность? В программе Александра Подрабинека «Дежавю» - поэт Игорь Иртеньев, журналистка Алла Боссарт, политик Александр Осовцов.

Видеотрансляция в пятницу в 18:30.

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