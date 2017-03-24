Уезжать или оставаться? Эфир в 18:30

В программе Александра Подрабинека поэт Игорь Иртеньев, журналистка Алла Боссарт, политик Александр Осовцов
Плюнуть на все и уехать туда, где свобода, закон и справедливость? Или оставаться в России, разделяя ее боль, судьбу и ответственность? В программе Александра Подрабинека «Дежавю» - поэт Игорь Иртеньев, журналистка Алла Боссарт, политик Александр Осовцов.
Видеотрансляция в пятницу в 18:30.
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