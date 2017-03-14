Петербург: запрещен референдум против передачи Исаакия РПЦ

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в проведении референдума о статусе Исаакиевского собора, передает ТАСС.

Причиной отказа стало несоответствие ходатайства требованиям федерального закона. Глава комиссии Надежда Лебедева указала на то, что подписи инициативной группы представлены на отдельном листе.

Лидер отделения ПАРНАС и «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров написал в своем твиттере, что сразу после отказа была подана новая заявка на референдум. Избирком должен рассмотреть ее до 28 марта.

28 февраля инициативная группа граждан их 22 человек подали в избирком заявку на проведение референдума о принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов, а также храма Спаса-на-крови. Они хотели вынести на голосование вопрос о том, что указанные соборы должны остаться в собственности города.

В январе 2017 года глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Это решение привело к массовым протестам в городе. 13 марта суд начал рассмотрение иска нескольких петербуржцев, оспаривающих законность распоряжения.

