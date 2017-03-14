РБК: экспонаты из музея Исаакия должны быть вывезены к Пасхе

Власти Петербурга попросили директора музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, которая в этом годупридется на 16 апреля. Чиновники хотят приурочить к этому христианскому празднику передачу собора Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на источники в министерстве культуры сообщает РБК.

По словам собеседников агентства, директору музея Николаю Бурову дали устное распоряжение о передаче экспонатов, никаких письменных указаний на этот счет нет. Предполагается, что их примет Государственный музей истории Петербурга.

Однако в самом музее Исаакиевского собора отмечают, что заявки РПЦ на передачу собора до сих пор нет. Кроме того, хранители музея могут не успеть составить опись экспонатов, что делать с заключенными реставрационными контрактами и сотрудниками, которые лишатся работы.

Директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров , администрация Петербурга и представители РПЦотказались от комментариев .



10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и жители города. В акциях протеста перед собором принимали участие сотни людей. 13 марта в суде начали рассматривать иск об отмене решения о передаче собора. Следующее заседание назначено на 17 апреля.