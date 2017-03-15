Приемный отец Михаил Дель признан виновным в побоях

Суд в Москве признал приемного отца Михаила Деля виновным в нанесении побоев. Ему назначили наказание в виде обязательных работ.

В начале января органы опеки забрали из семьи Михаила и Светланы Дель 10 детей после того, как сотрудники детского сада обнаружили на одном из них синяк и обратились в полицию.

В конце января на Михаила Деля завели уголовное дело о побоях, а 10 февраля – уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В феврале семья Дель отказалась от гражданского иска, в котором оспаривалось решение о расторжении договора опеки.

