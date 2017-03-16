В Ставрополе Центр "Э" проводит обыск в квартире активиста "Яблока"

В Ставрополе сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") проводят обыск в квартире руководителя местного отделения "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат молодого человека Виталий Зубенко.

По словам юриста, во время обыска полицейские подбросили Бобро пакет с неким "веществом зеленого цвета". С чем связан обыск в квартире активиста, неизвестно. В конце февраля Кирилл Бобро был арестован на трое суток по обвинению в организации одиночных пикетов у здания ставропольского управления Федеральной службы безопасности России.