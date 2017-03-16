Екатеринбург: сотрудницу МВД уволили за покупку квартиры

В Екатеринбурге уволили сотрудницу миграционной полиции после того, как она не смогла объяснить происхождение средств, на которые приобрела квартиру стоимостью около полутора миллионов рублей – сумма в три раза превышала официальный доход женщины за три года.

Помимо увольнения сотрудницы МВД по статье об "утрате доверия", прокуратура Свердловской области через суд добилась взыскания с нее более миллиона рублей. Таким образом, женщина была признана виновной в нарушении закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности".

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной элитной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева. Оппозиционер Алексей Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица.

Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта выйти на протестные акции. В настоящее время заявки на проведение митингов с требованием отставки премьера поданы уже почти в 80 городах России.

Фонд борьбы с коррупцией последние несколько лет добивается введения уголовной ответственности за незаконное обогащение должностных лиц, однако власти неоднократно отклоняли эту инициативу, отказываясь ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции.