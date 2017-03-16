Дело защитника парка "Дубки": из зала суда силой вывели Юлию Галямину

В Москве из зала Коптевского районного суда, где проходят слушания по делу защитника столичного парка "Дубки" Дмитрия Бойнова, силой вывели бывшего кандидата в депутаты от партии "Яблоко", лидера движения "Спасем Дубки" Юлию Галямину. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", такое решение суд принял после того, как женщина отказалась показывать судье свой паспорт, посчитав это требование незаконным.​

В 2016 году жители Тимирязевского района Москвы протестовали против возведения 22-этажного жилого здания возле парка "Дубки". Активисты утверждают, что строительство ведется незаконно, поскольку эта территория является зоной памятника садово-паркового искусства.​ Во время одной из акций протеста охранники стройплощадки напали на активиста Дмитрия Бойнова. Позднее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.