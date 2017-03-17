Ставрополь: активиста "Яблока" обвиняют в хранении наркотиков

В Ставрополе в отношении руководителя местного отделения "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро возбудили дело по статье о "хранении наркотиков в крупном размере". Об этом сообщил адвокат молодого человека Виталий Зубенко.
Накануне в квартире Бобро прошел обыск, в ходе которого были найдены два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана и героин. В настоящее время активист задержан. Он утверждает, что наркотики ему подбросили сами полицейские, и называет дело политически мотивированным.
В феврале Бобро выступил организатором одиночных пикетов у здания управления Федеральной службы безопасности в Ставрополе. Активисты "Молодежного Яблока" протестовали против давления на них со стороны спецслужбы. Позднее Бобро был арестован на трое суток по обвинению в нарушении правил проведения митинга.
По статье о "хранении наркотиков в крупном размере" Бобро грозит до 10 лет лишения свободы. Дома у молодого человека осталась жена и малолетний ребенок.
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