Кремль может отменить решение о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР"

Кремль может отменить решение о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", если Киев выполнит Минские соглашения. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, передает РИА "Новости".
Указ о признании российскими властями документов, которые сепаратисты выдают людям, проживающим на подконтрольным "ДНР" и "ЛНР" территориях, в феврале 2017 года подписал президент России Владимир Путин. Киев требует отменить это решение, указывая на то, что оно противоречит Минским соглашениям.
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