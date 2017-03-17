Кремль может отменить решение о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР"

Кремль может отменить решение о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", если Киев выполнит Минские соглашения. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, передает РИА "Новости".

Указ о признании российскими властями документов, которые сепаратисты выдают людям, проживающим на подконтрольным "ДНР" и "ЛНР" территориях, в феврале 2017 года подписал президент России Владимир Путин. Киев требует отменить это решение, указывая на то, что оно противоречит Минским соглашениям.