В Грозном митинг в честь аннексии Крыма назвали "принудиловкой"

В Грозном участники митинга по случаю третьей годовщины аннексии Крыма заявили, что их заставили прийти на акцию. Об этом сообщает интернет-издание "Кавказский узел".

Митинг в Грозном прошел 18 марта. Одна из участниц акции – сотрудница некоего местного бюджетного учреждения – назвала мероприятие "очередной принудиловкой". На принудительное участие в митинге также пожаловались двое студентов. По их словам, "не ходить на митинги и демонстрации нельзя, потому что это грозит недопуском к сдаче зачетов и экзаменов".

Руководитель одного из техникумов в Грозном сообщил "Кавказскому узлу", что при организации прокремлевских акций в регионе власти Чечни направляют в местные учебные учреждения документы с требованием отправить на тот или иной митинг определенное количество студентов.

Акции по случаю третей годовщины аннексии Крыма 18 марта прошли во многих городах России. В Грозном в митинге, по официальным данным, приняли участие несколько тысяч человек. Ранее стало известно, что в Томской области власти также обязали явиться на мероприятие студентов.

В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за принуждение к участию в массовых акциях.