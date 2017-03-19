Сто метров флага в багажнике

На Университетской площади перед зданием МГУ имени Ломоносова прошли праздничные мероприятия, посвященные "третьей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации". Специальный корреспондент Радио Свобода посетила мероприятие и подготовила репортаж об удивительных гостях фестиваля и тайне гигантского российского флага.
Половина шестого. Хорошо. Виновата. Опоздала. Но это же всего на полчасика! Но почему. Почему на меня уже сейчас валила вся эта толпа по проспекту Вернадского, очевидно в обратную сторону от мероприятия?!
- А что, концерт уже закончился?! - в отчаянии бросалась я к этим людям.
- Нет, что вы, - доброжелательно разъясняли они. - Только начался!
- А что же вы уходите?!
- Надоело. Замерзли.
Нормальные человеческие ответы людей, которые пришли, отметились, и ушли.
А я иду! Наперекор людскому потоку. Попутно спрашивая у полиции: где концерт?
- У нас везде концерт, - мрачно шутит полиция.
Но концерт был не везде. А только на площади перед главным зданием Университета. Расстановка сил была такой. Плотная толпа людей с флагами на пространстве между сценой и помостом для операторов, которые должны были снимать именно "плотность", и "массовость", а дальше - зияющие пустоты, хождение, брожение и дуракаваляние.
И первых, кого я увидела, были коммунисты, которые раздавали газету "Правда".
- Как?! - поразилась я. – Геннадий Андреевич сказал, вы бойкотируете мероприятие!
- Бойкотируем, - охотно согласился раздавальщик газет, который оказался секретарем горкома КПРФ, а женщина, ходившая вместе с ним – главным редактором газеты "Правда". – У нас позиция такая: мы за Крым! Но мы против фальсификаций на выборах! Поэтому мы не участвуем в этой акции. Мы просто ходим и газету раздаем.
По его логике выходило, что коммунисты теперь никогда не будут участвовать в акциях власти. Потому что едва ли в России когда-то случатся честные выборы. На веку Геннадия Андреевича их точно не будет. Власти придется мобилизовывать на своим акции новых бюджетников, чтоб закрывать коммунистическую брешь.
- Эта площадь перед МГУ может вместить 5 миллионов человек!!! - голосила ведущая концерта.
На самом деле там было несколько тысяч. Думаю, в целом не больше пяти. Но даже эти немногие тысячи тонким ручейком уже вытекали с площади под звуки "Севастопольского вальса" в исполнении Евгения Кунгурова, который похоже взялся исполнять этот вальс на всех годовщинах "воссоединения", просто на предыдущей он пел его с Диной Гариповой, а теперь с ансамблем Черноморского флота.
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Вообще вся эта огромная площадь, на которой концертом был озабочен только один дисциплинированный пятачок, жила своей жизнью.
По ней туда-сюда бесхозными стайками бродили и гражданские люди, и более организованными - полицейские, которые вдруг кучковались и начинали перетекать с одной половины площади на другую в щелочки между металлическими ограждениями, которых еще минуту назад здесь не было.
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Ограждения - это был отдельный аттракцион этого праздника. Площадь, как я уже сказала, на самом деле была практически свободной. Но полиция раз! - от нечего делать вдруг брала и начинала двигать эти ограждения, зачем-то отгораживая одно пустое пространство от другого. И вот за самыми дальними из этих оград, я вдруг увидела группу людей с флагами, которые дисциплинированно стояли отсеченными и от концерта, и от всей площади, и не делали ни единой попытки прорваться к нам, которые были по эту сторону баррикады!
Я подошла к ним и спросила, почему они не пройдут вот туда, к металлоискателям, и не войдут на площадь.
- Потому что наш Северо-Западный округ должен стоять здесь, - отрапортовал мне самый общительный из них. - Потому что дальше стоит другой округ.
- Да нет, погодите, а почему вы вообще тут стоите, почему не идете на площадь?!
- Потому что не было команды от организатора, - разъяснил мужчина.
- И что же, вы тут будете стоять до самого салюта?!
- Точно! - ответил мужик. - У нас салют последний пункт программы. У нас все расписано.
Тут он вытащил из кармана бумажечку, в которой в самом деле прописными буквами было выведено целое расписание, последним пунктом которого значилось: 19.00 - салют.
- И домой! Видите? - торжествующе сказал мужчина.
Это была чистая правда. Той же прописью после строчки "салют" было выведено слово "Домой" Полагаю, не напиши им организатор этот пункт, по домам они могли бы и не разойтись. Во какая железная у них была дисциплина.
Не сумев уговорить эту группу войти к нам на площадь, я вернулась обратно. Тут ничего не менялось. Подготовленная для ТВ-картинки толпа продолжала слушать концерт, остальные слонялись кто во что горазд.
От безделья стала приставать к молодым людям, которые держали в руках желто-голубые флаги.
- А это что за флаги?
- Это флаги республики Тыва, - ответили молодые люди.
- Ой, а вы прямо оттуда приехали на митинг?!
- Нет, мы здесь учимся, - сказали они.
- А флаги с собой что ли возите?
- Нет, нам выдали в представительстве республики, - пояснили они.
- Я сначала подумала, что это украинские, - пошутила я.
Но они наоборот подумали что я это серьезно и принялись ужасно хохотать:
- Ага, испугались?! Наверное все пугаются наших флагов?!
Ну не стала я их разочаровывать. Пусть считают, что да! Это все на них думают, что они такой отважный отряд бандеровских лазутчиков! Пусть им это греет их тувинскую душу.
Митинг-концерт тем временем шел своим чередом. Уже отпела Валерия, уже откричал Жириновский (вообще забавно на этом митинге было стоять среди людей и слушать их комментарии. "Радуйтесь тому, что Россия великая держава" - голосил Владимир Вольфович. "Чему тут радоваться?» - пожимал плечами мужик, стоявший рядом со мной), уже отработал свое Николай Расторгуев (кстати, на его "Расее, моей Расее" народ как-то ожил и даже начал подпевать и приплясывать. Николай все ж таки не зря ест свой хлеб). И тут наконец ведущие концерта ясно дали понять, что дело идет к концу.
- Никуда не уходите! Я должен сказать вам важную вещь! Давайте встретимся здесь через год! - прокричал Валдис Пельш, отпустивший, к слову сказать, усики.
- Давайте каждый год встречаться 18 марта вспоминать и беречь наш дружных народов союз вековой! - подхватила его соведущая Светлана Зейналова.- Славься, страна, мы гордимся тобой!
Оказалось, это была прелюдия к гимну России, который начал исполнять ансамбль песни и пляски Черноморского флота во главе с тем же Евгением Кунгуровым. И тут прямо на втором куплете гимна грянул фейерверк! Это было не слишком удачное режиссерское решение, потому что фейерверки врубили с другой стороны площади, и вся эта площадь развернулась спиной к исполнителям гимна и принялась глазеть на огоньки.
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И вдруг я увидела удивительное зрелище. Я увидела большую группу людей, которая стояла по периметру огромного полотнища, держа его за края. И вот под грохот фейерверка она начала быстро-быстро сматывать это полотнище!
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А потом они разложили на своих плечах эту гигантскую колбасу и понесли ее с площади!
И я решила пойти с ними. Мне было интересно, что будет финальной точкой маршрута этих ста метров флага.
Они шли и шли. Я брела рядом с несущими флаг пареньками, которые переговаривались между собой:
- Это тот флаг, который всем показывали. Так вот теперь мы его всем показали! – гордо говорил один из них.
- Крым наш! – то и дело покрикивал другой, но это совсем уже в шутку, кривляясь на разные голоса, "крымнаша" то басом, то пискляво.
Мы уже давно миновали корпуса МГУ, где, как я думала, должно был храниться это творение человеческих рук. А они все шли и шли. Они пересекали дорогу на светофор и снова шли.
Прохожие спрашивали их: что это вы несете?
- Флаг, – сдержанно отвечали они.
- Какой флаг? Удивлялись прохожие.
Они молчали. Наверное потому что вопрос казался им глупым. Они все шли и шли.
Я уже начала нервничать и спрашивала их:
- А куда мы его все-таки несем?
Никто не знал. И только один мне ответил.
- В машину.
- В какую машину?
- Не знаю, в какую скажут.
И вот мы наконец пришли. И я опять с огромным удивлением увидела раздолбанную машинку с открытым багажником, куда этот флаг начали деловито засовывать. Почему-то возникли ассоциации с детективным сюжетом.
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Всей этой операцией погрузки руководил паренек, который, увидев что я снимаю, подошел ко мне и попросил прислать ему на память фотографии.
- Скажите, а чей это флаг?
- Мой, – скромно сказал паренек. – И машина моя.
Я так растерялась, что даже и не смогла сообразить, что спросить.
- А вы от какой-то организации?
- Нет. Я сам по себе. Я этот флаг уже на третье мероприятие вывожу. Вот на 4 ноября мы с ним в прошлый раз ходили.
Я сфотографировала этого хранителя стометрового полотнища. Его зовут Александр. Он великий человек. Он же не только сшил этот флаг и придумал, как его выгуливать. У него большая организованная группа помощников. Я еще на площади поразилась, как они быстро и ловко сматывали это полотнище. Уж не говоря о том, как они его споро несли на плечах. Ленину с бревном не снилось. Славная выросла ему смена.
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