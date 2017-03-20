"Гулагу.нет": задержание Бобро организовали сотрудники ФСБ

Правозащитный проект "Гулагу.нет" обвинил сотрудников ставропольского управления ФСБ России в проведении спланированной операции против местного активиста, члена "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро, задержанного ранее по обвинению в хранении наркотиков.

По словам источника правозащитников в полиции Ставрополя, Бобро подкинули наркотики с целью пресечь его оппозиционную деятельность. Преступный план сотрудники местного ФСБ разработали после того, как активист в феврале 2017 года провел серию пикетов у здания спецслужбы.

Проект "Гулагу.нет" обратился в Следственный комитет России с требованием расследовать действия сотрудников ставропольского ФСБ по статьям о "злоупотреблении должностными полномочиями", "служебном подлоге" и "фальсификации доказательств".

Кирилл Бобро был задержан 16 марта после обыска – в его квартире были найдены марихуана и героин. Адвокаты и родственники молодого человека заявляют, что наркотики подбросили полицейские. Сегодня суд в Ставрополе, как ожидается, изберет меру пресечения Бобро.

Правозащитники проекта "Гулагу.нет" требуют немедленно освободить активиста. В поддержку Бобро также выступили члены Федерального совета партии "Яблоко". По статье о "хранении наркотиков" молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Дома у Бобро остались жена и малолетний ребенок.