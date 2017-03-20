В Тамбове соратников Навального отправили митинговать на кладбище

В Тамбове власти отказали организаторам антикоррупционного митинга 26 марта в проведении акции в центре города, предложив в качестве альтернативного варианта место рядом с кладбищем. Об этом сообщается на сайте движения "Открытая Россия".

Отказ в проведении митинга в центре Тамбова мэр города Сергей Чеботарев объяснил тем, что там на 26 марта уже запланировано некое мероприятие. "Открытая Россия" отмечает, что это не первый случай, когда оппозиционеров в Тамбове отправляют митинговать рядом с кладбищем. По мнению активистов, таким образом власти пытаются лишить протесты публичности.

14 марта политик Алексей Навальный призвал сторонников по всей России организовать в своих городах митинги с требованием расследовать возможную причастность премьер-министра страны Дмитрия Медведева к коррупции. К настоящему моменту акции согласованы в шести городах, еще в 55 поданы уведомления о проведении мероприятия.

Фильм-расследование Навального о "коррупционных схемах" Медведева набрал на YouTube уже более 10 миллионов просмотров. Глава правительства до сих пор не ответил на предъявленные ему обвинения, а ни один федеральный российский телеканал не рассказал о расследовании.