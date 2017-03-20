Ставрополь: суд на два месяца арестовал активиста "Молодежного Яблока"

В Ставрополе суд на два месяца арестовал руководителя местного отделения "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро. Об этом Радио Свобода сообщил его адвокат Виталий Зубенко.

Бобро обвиняют по статье о "хранении наркотиков в крупном размере". Запрещенные вещества были найдены в квартире активиста во время обыска 16 марта. Адвокаты и родственники молодого человека заявляют, что наркотики подбросили сами сотрудники полиции.

Правозащитный проект "Гулагу.нет" со ссылкой на источники в МВД Ставрополя сообщает, что операцию по задержанию Бобро спланировали сотрудники местного управления ФСБ – в отместку за то, что он в феврале организовал протестные пикеты у здания спецслужбы.

Кириллу Бобро грозит до 10 лет лишения свободы. Дома у активиста остались жена и малолетний ребенок. Проект "Гулагу.нет" требует немедленно освободить молодого человека. В поддержку Бобро также выступили члены Федерального собрания партии "Яблоко".