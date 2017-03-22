Госдума законодательно ограничила перевод денег на Украину

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий отправку денег в страны, которые вводят запретительные меры в отношении российских платежных систем.
Как сообщает РБК, такой закон лишит жителей государств, попавших под ограничение, возможности получать небанковские переводы из России, в том числе с использованием электронных денег.
Согласно тексту документа, средства в такие страны можно будет переводить только при помощи российских платежных систем.
РБК сообщает, что первой "под удар" нового закона попадет Украина, которая в октябре минувшего года запретила на территории страны такие российские системы, как "Колибри", "Юнистрим", "Золотая Корона" и "Лидер", передает РБК.
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