В Москве на 10 суток арестован оппозиционер Леонид Волков

В Москве суд на 10 суток арестовал оппозиционера Леонида Волкова, задержанного накануне во время трансляции Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с акций протеста по всей России. Суд признал Волкова виновным в "неповиновении законному распоряжению представителя власти" – он якобы отказывался покинуть офис ФБК, когда полицейские начали эвакуировать оттуда людей в связи с предполагаемой угрозой взрыва.

Сам Волков заявляет о незаконных действиях полиции. По словам оппозиционера, когда его 26 марта вместе с другими сотрудниками ФБК доставили в ОВД, полицейские составили протокол о том, что эвакуация из офиса Фонда борьбы с коррупцией была связана с пожарной тревогой. Позднее сотрудники МВД переписали эти документы, объяснив свои действия поступившим сообщением о бомбе. Помимо этих нарушений, адвокат Волкова указал на то, что из материалов дела не понятно, что именно сотрудники МВД расценили как "неповиновение" их требованиям.

Накануне полицейские дважды пытались прервать онлайн-трансляцию ФБК с антикоррупционных митингов. Сотрудники Фонда были задержаны, из офиса организации неизвестные без объяснения причин вынесли всю технику. К настоящему времени суд, помимо приговора Волкову, вынес решения по делам еще двух задержанных в офисе ФБК: сотрудница правозащитного фонда "Мемориал" Екатерина Мельникова получила семь суток ареста, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Марию Захарову оштрафовали на тысячу рублей. Их также признали виновными в неповиновении сотруднику МВД.

Ранее в понедельник в московской полиции признали, что в офисе ФБК не было бомбы. В отношении неизвестного, который заявил о взрывном устройстве, возбуждено уголовное дело по статье о "заведомо ложном сообщении об акте терроризма".