СПЧ обещал квартиру полицейскому, пострадавшему на митинге в Москве

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что СПЧ поможет решить "жилищный вопрос" полицейскому, который получил черепно-мозговую травму во время акции протеста в Москве 26 марта.

Федотов и член СПЧ Кирилл Кабанов в понедельник посетили полицейского в больнице. Полицейский рассказал, что он получил "профессиональный удар", после чего сразу упал в обморок.

26 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции в Москве. По словам представителя ведомства, несколько неизвестных лиц нанесли 33-летнему полицейскому удары неустановленным предметом по голове. По словам видевшего момент нападения корреспондента Би-би-си, кто-то ударил мужчину ногой.

В воскресенье в нескольких городах России прошли акции протеста против коррупции. В Москве было задержано более тысячи человек.

