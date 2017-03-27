Москва: возбуждено дело за ложное сообщение о бомбе в офисе ФБК

В Москве полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестного, который 26 марта сообщил заведомо ложную информацию о том, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) якобы заложено взрывное устройство. Об этом сообщил директор ФБК Роман Рубанов.

Накануне сотрудники правоохранительных органов дважды пытались прервать онлайн-трансляцию ФБК с антикоррупционных митингов по всей России. Сначала полицейские обыскали офис организации, мотивировав свои действия поступившим сообщением о бомбе. После этого полицейские пришли к борцам с коррупцией вместе с сотрудниками МЧС и заявили о пожаре в здании. Сотрудники ФБК при этом были задержаны, их обвинили в "неповиновении законному распоряжению представителя власти" на том основании, что они якобы отказывались покинуть помещение. Из офиса Фонда борьбы с коррупцией неизвестные без объяснения причин вынесли всю технику.

Минувшую ночь 17 задержанных, в числе которых глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, провели в отделе полиции. В настоящее время их доставляют в суд.

Трансляция ФБК с антикоррупционных митингов набрала на YouTube уже почти четыре миллиона просмотров.

Хронику событий со всероссийской акции протеста 26 марта читайте здесь.