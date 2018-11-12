МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном ядерного соглашения

Иран продолжает выполнять основные ограничения, наложенные ядерным соглашением с мировыми державами, которое было подписано в 2015 году. Ежеквартальный МАГАТЭ с обновлёнными данными опубликован штаб-квартирой в Вене, сообщает Reuters.

Иранские запасы низкообогащённого урана сохраняются в прежнем состоянии, как того требует международное соглашение. Иранская сторона также соблюдает уровень обогащения урана в пределах, определённых соглашением, подчёркивает Reuters.

Предыдущая проверка состояния низкообогащённого урана в иранских хранилищах состоялась 4 ноября – за один день до возобновления действия американских санкций против Тегерана. Санкционные действия Вашингтона последовали в соответствии с объявленным президентом Трампом 8 мая этого года выходом США из иранского ядерного соглашения. Иранские запасы тяжёлой воды, также подпавшие под ограничения в рамках соглашения, были проверены 3 ноября, говорится в докладе МАГАТЭ.