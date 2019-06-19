Трамп объявил о начале кампании по переизбранию президентом США

ПрезидентСША Дональд Трамп во вторник вечером официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года. Трамп сказал об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо, штат Флорида.

Трамп начал выступление с критики либеральных СМИ, заявив, что журналисты, пишущие "фейковые новости", напишут о пустом стадионе, заметив "пустующие три или четыре места".

Объявляя о начале своей кампании по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов, Трамп заявил, что никто не сделал столько, сколько его команда за эти два с половиной года, и в условиях, с которыми ни одному президенту не приходилось иметь дело раньше. "И мы продолжит делать это снова.Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу", – сказал Трамп, обращаясь к собравшимся.

Трамп предостерег своих сторонников от возможной победы кандидата от демократов. По словам Трампа, его "радикальными оппонентами-демократами движет ненависть, предрассудки и ярость". Они хотят уничтожить страну, сказал президент США. Он также вспомнил о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, и отметил, что "никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп". Он призвал американцев приходить на выборы 3 ноября 2020 года, чтобы "покончить с этой коррумпированной системой".

Согласно новому опросу, проведенному SSRS по заказу CNN, 54 процента американцев полагают, что президент Трамп выиграет выборы в 2020 году и будет переизбран на второй срок.

Среди причин популярности Трампа чаще всего называют состояние экономики (26%). В вину президенту ставят ложь (об этом сказали 13% участников исследования) и расизм (11%).

Помимо Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует 73-летний бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. Среди членов Демократической партии США более 20 политиков объявили об участии в президентской гонке. В их числе - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.