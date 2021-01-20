Архитектор "Дворца Путина". Загадки карьеры Ланфранко Чирилло

Один из героев расследования Алексея Навального о "Дворце Путина" – итальянский архитектор Ланфранко Чирилло. Именно он был архитектором мегаломанского особняка на берегу Черного моря, об этом ранее писали различные СМИ, в том числе и Радио Свобода. Фонд борьбы с коррупцией в новом расследовании рассказал, что в 2015 году Чирилло получил и собственный 1000-метровый дом неподалеку от дворца своего клиента, на набережной Геленджика.

Как выяснило Радио Свобода, в начале 2010-х Чирилло с восторгом рассказывал итальянской прессе о спроектированном им мосте – том самом, который ведет к Чайному домику в резиденции, которую расследователи называют принадлежащей российскому президенту:

"Сделать 100-метровый деревянный мост посреди леса с видом на море – это прекрасно, и я рад, что мне это удалось. Я не могу забыть тот день, когда клиент впервые приехал посмотреть на него. Клиента окружали телохранители и свита. Увидев, что мост сделан из дерева, они засомневались, никто не решался выйти на него. Чтобы разрядить обстановку, я сел в свой тяжелый Range Rover и проехал по мосту туда и обратно … Выйдя из машины, клиент со своими спутниками прошли по мосту. Клиент, смеясь, подпрыгнул и сказал: "Держится… но как долго это продлится?" Я сказал ему, что гарантирую, что наши дети и внуки пройдут по этому мосту", – рассказывал архитектор в интервью для архитектурного портала Infobuilt.

В 2015 году Радио Свобода также удалось взять интервью у Ланфранко Чирилло – он отказался говорить о своем участии в проектировании "дворца Путина", зато рассказал о других своих проектах, а также о том, что получил российское гражданство благодаря письму в администрацию президента.

Загадки карьеры проектировщика "путинского дворца", итальянца с российским паспортом Ланфранко Чирилло

Прозвище "архитектор Путина" 56-летний Ланфранко Чирилло получил за участие в проектировании огромного дворца, который по слухам строится для президента России в обстановке секретности. Недавно, благодаря Путину, Чирилло получил российское гражданство и гордится тем, что близко знаком с главой российского государства. Сейчас Ланфранко Чирилло мечтает получить заказ на проектирование огромного нового здания российского парламента, что поставит его в один ряд с великими итальянскими предшественниками, построившими московский Кремль и Зимний дворец в Петербурге, которые были центрами российской власти на протяжении веков.

До начала строительства роскошного "путинского дворца" неподалеку от Геленджика, ставшего для российской оппозиции символом коррупции на государственном уровне, имя Чирилло было в России практически никому неизвестно даже среди специалистов по архитектуре. Каким образом этот иностранный специалист получил такой большой заказ, тем более связанный с работой в ближайшем окружении Путина, остается неясным.

Чирилло, который отказывается давать комментарии по поводу дворца и пытается выглядеть скромно, не видит в этом ничего странного, говоря, что просто приехал в Россию зарабатывать деньги и добился своего. По словам Чирилло, уроженца города Брешиа в Ломбардии, первый свой заказ в России – на проектирование дачи – он получил в 1991 году, благодаря посредничеству знакомого из Милана. Клиент, чье имя Чирилло называть не хочет, познакомил его с президентом компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым, предложившим ему продолжить сотрудничество. В 1995 году итальянец открыл собственное архитектурное бюро на Арбате. Чирилло строил дома и для самого Алекперова, и для его заместителей, занимался дизайном офисов на Сретенском бульваре, затем опять проектировал дачи, апартаменты, снова офисы. Все это продолжалось до 2002-2003 года.

Клиентка – менеджер нефтяной компании – попросила построить бассейн рядом с гостиной, окруженный полупрозрачным стеклом, чтобы она могла купаться голой, даже общаясь с гостями

Следующие заказы для Чирилло поступили от клиентов концерна "Газпром" и компании "Новатек", совладельцем которой является друг Владимира Путина Геннадий Тимченко. Архитектор утверждает, что спроектировал дома для 43 российских миллиардеров.

Любопытно, что у бюро Чирилло нет собственного веб-сайта, оно никогда не рекламирует свои услуги. Итальянец со смехом вспоминает, что некоторые заказы российских нуворишей были "просто дикими", но деталей почти не приводит – "как священник, который никогда не выдаст тайну исповеди". Разве что рассказывает, что одна клиентка – менеджер нефтяной компании – попросила построить бассейн рядом гостиной, окруженный полупрозрачным стеклом, чтобы она могла купаться голой, даже одновременно общаясь с гостями.

По словам Чирилло, он работал не только в Москве, но и во многих российских регионах.

Свою неизвестность в кругах специалистов по архитектуре Чирилло объясняет просто: "Мне хорошо, когда меня никто не знает. Тогда зачем мне нужно, чтобы меня кто-то знал?"

Возможно, имя Ланфранко Чирилло так и не стало бы широко известно, если бы не открытое письмо бизнесмена Сергея Колесникова занимавшему в 2010 году пост президента Дмитрию Медведеву, в котором он рассказал о строительстве огромного дворца рядом с Геленджиком. Колесников ранее был совладельцем компании "Петромед", получавшей многочисленные государственные заказы на закупку медицинского оборудования. Компания была основана в начале 1990-х годов Комитетом по внешним связям мэрии Петербурга, его в то время возглавлял Владимир Путин. Колесников утверждает, что десятки миллионов долларов, выделенных на заключение этих контрактов, были выведены из России через зарегистрированную в Белизе компанию Lanaval, которую контролировали друзья Путина Николай Шамалов и Дмитрий Горелов. По данным Колесникова, а также расследования, проведенного агентством Рейтер, эта компания перевела по меньшей мере 48 миллионов долларов американской фирме Medea Investment, принадлежащей Чирилло. Эти деньги использовались для закупки материалов для строительства "путинского дворца".

Реминисценции с дворцами Петербурга и Петергофа и привлекли подрядчиков

Чирилло подтверждает, что его компания получила из России заказ, но говорит, что "проектировал не для президента, а для клиента, который об этом попросил, получил за это гонорар и не видит в этом ничего плохого".

В интервью Радио Свобода в прошлом году Сергей Колесников сказал, что геленджикский дворец был приобретен крупным бизнесменом Александром Пономаренко, а сейчас принадлежит кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит еще одной офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. "Кто является реальным владельцем дворца, точно никто не знает", – сказал тогда Колесников.

Согласно пожелавшему остаться анонимным источнику Радио Свобода, Чирилло был выбран в качестве архитектора, поскольку уже имел опыт проектирования подобных сооружений для "Газпрома" и компании "Стройгазконсалтинг", отвечавшей за дизайн вышеупомянутого дворца. "Стиль, который он предложил, я бы назвал "итальянский палаццо", – сказал источник, полагающий, что реминисценции с дворцами Петербурга и Петергофа и привлекли подрядчиков. Источник также отметил, что ворота дворца в Геленджике очень похожи на ворота Зимнего дворца.

Чирилло подтверждает сотрудничество со "Стройгазконсалтингом" 7–8 лет назад, а также опубликованные Алексеем Навальным данные о том, что он сам владеет недвижимостью рядом с Геленджиком. Соседом Чирилло, по данным Навального, является Татьяна Кузнецова – жена бывшего высокопоставленного сотрудника ФСО Олега Кузнецова, фигурирующего в документах как главный заказчик на строительство "дворца Путина".

По словам Чирилло, он купил право на аренду земли у Романа Золотова, сына бывшего начальника службы безопасности Путина Виктора Золотова, ставшего в 2013 году командующим Внутренними войсками МВД России. Архитектор подчеркивает, что имел на это полное право и действовал совершенно легально. По его словам, он любит море и даже открыл школу яхтсменов для детей Краснодарского края.

Российские и западные средства массовой информации публиковали ранее частичную расшифровку записи разговора, в котором предположительно участвовали Чирилло, Кузнецов, Горелов (бывший мажоритарный акционер Банка Россия, его в США называют "личным банком высокопоставленных государственных чиновников Российской Федерации") и Шамалов – сооснователь вместе с Путиным дачного кооператива "Озеро", против которого введены санкции ЕС в связи с российским военным вмешательством на Украине. В какой-то момент один из собеседников (все остальные называют его Ланфранко) спрашивает, могут ли возникнуть проблемы с переводом в Америку "грязных денег" (black money). Что конкретно имеется в виду под этим термином, из разговора неясно. Предполагаемый Чирилло в разговоре часто называет себя "бедняком".

Я мечтал о российском паспорте, поскольку не хотел "жить как гастарбайтер в этой великой стране"

Диплом Чирилло, полученный в одном из университетов Венеции, в России официально не признан, поэтому, по его словам, он не подписывается под собственными архитектурными проектами. В начале своей работы в России после подписи он стал ставить инициалы BIA, которые многими клиентами воспринимались как обозначение его аристократического происхождения. На самом деле, смеется Чирилло, эти буквы расшифровываются как "бедный итальянский архитектор".

Впрочем, Чирилло совсем не беден и мог бы перестать работать, но продолжает это дело "ради своих служащих". Сейчас их не менее двухсот человек, плюс 600 субподрядчиков и архитекторов, работающих в принадлежащей ему компании "Стройгазкомплект". Его офис находится рядом с Кремлем и украшен картинами на религиозные темы. Чирилло называет себя католиком, "с большой любовью относящимся к православию".

Новое здание Думы, которое Чирилло мечтает спроектировать, по его замыслу, должно быть крупным сооружением с классическими порталами, колоннами и атриумом. Проект сейчас оценивается в полтора миллиарда долларов. После того как намеченный на июль тендер на строительство был подвергнут резкой критике за отсутствие прозрачности, его перенесли на конец этого года. "Фиораванти построил Кремль, Растрелли – Зимний дворец. Конечно, я хочу продолжить историю итальянского культурного влияния привнесенного итальянскими зодчими", – мечтательно говорит Чирилло. При этом он настаивает, что "узнал о тендере на строительство нового здания парламента из журнала" и "просто послал письмо в президентскую администрацию". В ответ "ему прислали информацию о тендере".

По словам Чирилло, письма в администрацию Путина "работают". Именно такое письмо, как он утверждает, способствовало подписанию указа о предоставлении ему российского гражданства 16 августа 2014 года. Как говорит архитектор, к тому времени он "уже почти потерял надежду" получить российский паспорт, о котором тоже "давно мечтал", поскольку не хотел "жить как гастарбайтер в этой великой стране".