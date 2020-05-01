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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Есть ли национальность у художника?

Разговор с хореографом, джазовым музыкантом, журналисткой, режиссёром, художником, писателем**Стихи Михаила Айзенберга **Писательница Полина Жеребцова вспоминает о детстве в Грозном

Отрывки из передачи

Раду Поклитару (хореограф, создатель театра «Киев модерн-балет», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016):

«Я скептически отношусь к потугам создать украинский национальный балет путём создания балета в шароварах, обязательно по мотивам Шевченко. Это полная ерунда. По-настоящему современный национальный театр наднационален в принципе».

Анни Добантон (французская писательница, журналистка):

«Альбер Камю писал, что путешествие — это критика наших ценностей. Я, может быть, француженка, но я европейская женщина. Когда я пишу, я не чувствую себя француженкой».

Сергей Давыдов (джазовый музыкант, Украина): «Оперное искусство родилось в Италии. А потом стало распространяться по всем странам, и сейчас мало кто задумывается, что это изначально чисто итальянское искусство. То же самое происходит с джазом. Сейчас джаз играют в разных странах различные музыканты, но джаз от этого не страдает, а только развивается и подпитывается».

Януш Гловацкий (польский писатель, драматург): «Я всегда стараюсь писать о вещах универсальных, описывать то, что интересует каждого человека и весь мир: о любви, надежде, терроре, страхе. Писатель работает с языком, и это специфическая проблема писателя, которая не распространяется на композитора, художника, хореографа. Музыка и танец — это международный язык. Мой дом —это бездомность. И это цель моей жизни. Я раскачиваюсь над океаном, как маятник.»

Радиоантология современной русской поэзии

Стихи Михаила Айзенберга. Поэт родился в 1948 г. в Москве. Автор десятка сборников лирики и эссе. Лауреат премии Андрея Белого.

Живу, живу, а все не впрок.
Как будто время начертило
в себе обратный кувырок.
И только пыльная щетина
покрыла дни.
Проводим год,
и время станет бородато,
как надоевший анекдот,
застрявший в памяти когда-то.

И два кочевника, два брата
ползут навстречу — кто скорей:
упрямый чукча и еврей.

Тот Ахиллес, а тот Улисс.
Один Илья, другой Микула.
Еврей и чукча обнялись.
Над ними молния сверкнула.

«Наши современники»

Писательница Полина Жеребцова вспоминает о детстве в Грозном и рассказывает о своей книге «Ослиная порода».

У каждого человека есть специфические детские воспоминания, о которых он предпочитает никому не рассказывать, да и от себя гонит. Впрочем, без успеха. И рад бы забыть, но не получается. Особенно мучительна память об обидах, вольно или невольно нанесенных близкими людьми, - старшими родственниками. С этим травматическим опытом Полина Жеребцова справляется радикальным образом. Она о нем рассказывает.

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