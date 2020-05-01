Есть ли национальность у художника?

Отрывки из передачи

Раду Поклитару (хореограф, создатель театра «Киев модерн-балет», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016):

«Я скептически отношусь к потугам создать украинский национальный балет путём создания балета в шароварах, обязательно по мотивам Шевченко. Это полная ерунда. По-настоящему современный национальный театр наднационален в принципе».

Анни Добантон (французская писательница, журналистка):

«Альбер Камю писал, что путешествие — это критика наших ценностей. Я, может быть, француженка, но я европейская женщина. Когда я пишу, я не чувствую себя француженкой».

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F252591156">SoundCloud</a>

Сергей Давыдов (джазовый музыкант, Украина): «Оперное искусство родилось в Италии. А потом стало распространяться по всем странам, и сейчас мало кто задумывается, что это изначально чисто итальянское искусство. То же самое происходит с джазом. Сейчас джаз играют в разных странах различные музыканты, но джаз от этого не страдает, а только развивается и подпитывается».

Януш Гловацкий (польский писатель, драматург): «Я всегда стараюсь писать о вещах универсальных, описывать то, что интересует каждого человека и весь мир: о любви, надежде, терроре, страхе. Писатель работает с языком, и это специфическая проблема писателя, которая не распространяется на композитора, художника, хореографа. Музыка и танец — это международный язык. Мой дом —это бездомность. И это цель моей жизни. Я раскачиваюсь над океаном, как маятник.»

Радиоантология современной русской поэзии

Стихи Михаила Айзенберга. Поэт родился в 1948 г. в Москве. Автор десятка сборников лирики и эссе. Лауреат премии Андрея Белого.

Живу, живу, а все не впрок.

Как будто время начертило

в себе обратный кувырок.

И только пыльная щетина

покрыла дни.

Проводим год,

и время станет бородато,

как надоевший анекдот,

застрявший в памяти когда-то.

И два кочевника, два брата

ползут навстречу — кто скорей:

упрямый чукча и еврей.

Тот Ахиллес, а тот Улисс.

Один Илья, другой Микула.

Еврей и чукча обнялись.

Над ними молния сверкнула.

«Наши современники»

Писательница Полина Жеребцова вспоминает о детстве в Грозном и рассказывает о своей книге «Ослиная порода».

У каждого человека есть специфические детские воспоминания, о которых он предпочитает никому не рассказывать, да и от себя гонит. Впрочем, без успеха. И рад бы забыть, но не получается. Особенно мучительна память об обидах, вольно или невольно нанесенных близкими людьми, - старшими родственниками. С этим травматическим опытом Полина Жеребцова справляется радикальным образом. Она о нем рассказывает.

«Красное сухое». Что и как пьют в Польше

«Мои любимые пластинки» с музыкантами вятской фолк-рок группы «сВятки»