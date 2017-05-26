В Казани задержали главу объединения обманутых вкладчиков

В Казани на площади Свободы в пятницу днем был задержан активист Дмитрий Бердников, возглавляющий объединение клиентов обанкротившихся банков Татарстана, сообщает "Idel.Реалии" (проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

Бердиников рассказал изданию, что планировал провести на площади одиночный пикет, но полицейские насильно посадили его в машину еще до того, как активист успел развернуть плакат. Причины задержания сотрудники правоохранительных органов не объяснили. Мужчину доставили в отделение полиции, где ему стало плохо.

Утром в пятницу власти Казани запретили проводить на площади Свободы пикет в защиту вкладчиков, сославшись на федеральный закон "о государственной охране".

13 мая Дмитрия Бердникова и еще одного активиста задержали на Красной площади в Москве. Они собирались вручить Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери и попросить президента обратить внимание на проблемы вкладчиков.

Один из крупнейших банков Татарстана Татфондбанк лишился лицензии в марте, а в апреле был признан банкротом. По разным оценкам, в результате банкротства пострадали до 300 тысяч человек. Клиенты банка неоднократно проводили акции протеста, требуя вернуть им деньги. Вместе с ними протестуют вкладчики еще нескольких банков Татарстана.