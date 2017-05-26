“Дело режиссеров”: обыски и проверки в Гоголь-центре и на студии Алексея Учителя как примета времени. Почему следователи ополчились на деятелей культуры? Насколько типичен стиль силовиков в отношении известных людей по сравнению с простыми гражданами? Чего стоит солидарность художественного сообщества? Отношения государства и артиста: деньги, власть, слава, цензура. Бюджет как инструмент манипуляций театром и кинематографом.

Публицист Евгений Левкович, политик Дмитрий Гудков, правозащитник Ольга Романова, эксперт Фонда Михаила Прохорова Евгения Шерменёва, адвокат Илья Уткин, театральные критики Алена Солнцева и Дина Годер, критик Юрий Сапрыкин.

Ведет программу Елена Фанайлова.

Полная видеоверсия программы

Елена Фанайлова: "Силовики и режиссеры" называется сегодня наша программа. Она посвящается событиям этой недели, связанными с обысками в Гоголь-центре у Кирилла Серебренникова и очередных проверках полиции Санкт-Петербурга кинокомпании режиссера Алексея Учителя на предмет налоговых нарушений в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Эти события, их череда заставляет людей в социальных сетях горько шутить, называя их "делом режиссеров". О юридических, политических, общественных красках этого сюжета мы сегодня постараемся поговорить с публицистом Евгением Левковичем, он в студии, и на связи будут политик Дмитрий Гудков, журналист и правозащитник Ольга Романова, Евгения Шерменева, эксперт Фонда Михаила Прохорова, адвокат Илья Уткин, театральные критики Алена Солнцева и Дина Годер, и критик Юрий Сапрыкин. Общественная реакция, реакция профессионального сообщества. Было интересно, как люди из солидарности пришли к Гоголь-центру, например. Я предлагаю посмотреть опрос на улицах Москвы: знают ли люди вообще что-то про этот сюжет, а если знают, то как они его комментируют.

​Опрос на улицах Москвы

Елена Фанайлова: Вот такие разнообразные отклики от "нет дыма без огня" до "позор правоохранительным органам". У вас есть комментарий к тому, что мы с вами посмотрели? И что вам кажется важным в этих событиях?

Евгений Левкович: Важным кажется ОМОН, который врывается, не выпускает людей из зала. Позор правоохранительным органам, безусловно. Я совершенно не являюсь поклонником Кирилла Серебренникова, ни как личности, ни как театрального режиссера, но это полнейший совершенно беспредел, когда по какому-то экономическому делу, а я так понимаю, что там смешные деньги по сравнению с тем, как ворует верхушка российской власти, в том числе полицейская. Почему нельзя было человека просто на допрос вызвать, я не думаю, что он бы куда-то смотался. Прислать повестку, и вообще не приходить в театр с сапогами. Обсуждать тут нечего: это совершеннейший очередной беспредел, связанный с тем, что над этой властью нет никакого не то, что дамоклова меча, а просто элементарного контроля за ней нет, она распоясалась полностью. Она действительно считает возможным сапогами открывать двери в любые места и по любому поводу.

Елена Фанайлова: Я с вами согласна: если есть какое-то нарушение, пожалуйста, затевайте официальное расследование, но устраивать из этого "маски-шоу"? Конечно, это то, что больше всего поразило всех.

Евгений Левкович: Это обычная история на самом деле. Просто она поразила, потому что она связана с человеком, известным всему миру, а так тут ничего экстраординарного нет.

Елена Фанайлова: Хочу Дмитрия Гудкова послушать. Вы ходили в поддержку Гоголь-центра постоять в пикетах солидарности?

Дмитрий Гудков: Безусловно, конечно. Во-первых, я в тот самый день написал гневный пост в Фейсбуке по поводу этого беспредела. Во-вторых, когда всех пригласили к Гоголь-центру, я решил, что надо прийти, поддержать, нельзя молчать. Потому что совершенно очевидно, что это продолжение такой кампании против инакомыслящих, неважно, политик ты, общественный активист, неважно, какую профессию ты представляешь, политика уже приходит в дом к каждому. К кому-то она приходит в виде ковшей экскаватора, в виде закона о реновации, к кому-то, как театр Гоголь-центр, следователи приходят с наручниками. То есть государство сначала с цензурой в театр пришло, а теперь уже с наручниками. Несмотря на то, что вроде бы Путин с Медведевым дистанцировались от этой акции Следственного комитета, сотрудников СК, но тем не менее, мы не видим никаких выводов, никакого увольнения, никаких наказаний, а это означает, что в целом государство поддерживает такую линию на преследование людей, которые не поддерживают власть и высказываются критически в отношении власти.

Елена Фанайлова: Вы совершенно правы. Опять же, как остроумные пользователи социальных сетей замечают: когда пришли к Учителю, означает ли это, что знаменитая фраза Владимира Владимировича "да дураки", просто не работает? Вчера наш гарант говорит эту фразу, а завтра приходят с новой проверкой.

Евгений Левкович: Вообще не имеет смысла это обсуждать, все же взрослые люди. Понятное дело, что во всех решениях он в курсе, "да дураки" – это такая собачья кость актерам. Это же Миронов к нему пришел, доверенное лицо. Это такое: а, старик... Похлопывание по плечу. Мне кажется, тут скорее стоит обсуждать не полицию, Путина, ОМОН, с которыми абсолютно все понятно и давно, а как раз реакцию или, точнее, отсутствие реакции, или странную реакцию творческого сообщества. В России режиссеров, актеров, журналистов, писателей и прочих, как принято считать, дармоедов, просто куры не клюют. Я уверен, что при встрече все Кириллу Серебренникову жмут руку, говорят: Кирюша, привет. Полное молчание, за исключением тех, кто пришел к Гоголь-центру, за исключением абсолютно невнятного, непонятного выступления Чулпан Хаматовой, которое закончилось: ну вы только без излишней жестокости. Я хочу расставить акценты: я не осуждаю ни Чулпан Хаматову, ни Миронова, ни Учителя, который подписывал письма мерзотные за Крым, я констатирую факт, что это все закономерно, и если вы себя так ведете, вы будете такое получать. Если творческое сообщество себя так ведет, оно будет все это жрать в итоге ковшами. Я не осуждаю, потому что я прекрасно понимаю, если бы я спас хотя бы одного ребенка, я бы мог сказать: слышишь, ты. Нет, я не имею права, она, безусловно, делает гигантское количество добрых и хороших дел. Я сейчас просто говорю исключительно как наблюдатель за этим всем, а наблюдать за всем просто смешно. Настолько очевидно, чтогосударство и, естественно, президент, который обладает абсолютной вертикалью власти, просто обладает полной властью, абсолютной в нашей стране, настолько нелепо публично обращаться к нему, что мы возмущены. Но вы же не слепые, что вы дурака валяете.

Елена Фанайлова: Я бы защитила бедную Чулпан, которая как мужчина выходит и защищает, своим слабым женским голосом пытается хоть как-то за всех мужиков выступить. Как умеет.

Евгений Левкович: Дело не в том, что как умеет. Здесь лицемерие, а лицемерие – это плохо. Тут же не вопрос, как она умеет. Еще раз говорю: я не осуждаю, наверняка молодчина. В конце концов, она женщина, наверняка она боится, как женщина. Никто же не призывает ее, не дай бог, грудью полезть на танк или рассориться с Владимиром Владимировичем.

Елена Фанайлова: К вопросу о претензиях к всему сообществу. Я читаю много в сетях по этому поводу, некоторые люди вспоминают Кириллу определенные связи с администрацией президента, то, каким образом он пришел в Гоголь-центр. Все это в одном пакете. Ольга, ваш комментарий, пожалуйста.

Ольга Романова: Могут быть связи с администрацией президента, у вас могут быть связи с самим президентом, и вы можете быть трижды им награждены и так далее. У вас может не быть связей с администрацией президента, и вы можете стоять в оппозиции лично Владимиру Владимировичу Путину дорогому. Можете вести себя как угодно по отношению к власти, к оппозиции, вас это не спасет. Если вас захотят закрыть, вас закроют. Я вас уверяю, сейчас Кирилл Серебренников находится в относительной безопасности, потому что выборы у нас. По крайней мере, год, пока будет расследоваться это уголовное дело, а оно будет расследоваться, это не прямо завтра будет приговор всем. Бухгалтер и генеральный директор, которым вчера продлили задержание, которые, судя по всему, возьмут особый порядок и уже много что сказали, скажут еще; это не жертвы, просто это не артисты. А артисты этот год, и режиссер, пока будет длиться дальнейшее следствие, пока у нас идет подготовка и выборы президента Российской Федерации, будут петь и плясать как миленькие, потому что за это не будут сильно сажать. Что будет Через год: я думаю, что через год мы увидим еще несколько сроков людям, которые проходили рядом, проходили мимо. Я думаю, что с Кириллом Серебренниковым поступят так, что будут сажать всех вокруг, а самого не тронут. Такой серьезный крючок в лице заложников, чтобы лучше пели, чтобы лучше плясали, качественнее, чтобы все было громче, искреннее, и задора побольше, товарищи.

Елена Фанайлова: В свое время Марина Давыдова, театральный критик и главный редактор журнала "Театр", высказала такое предположение, убеждение такое, что Серебренников не столько политический оппозиционер, сколько эстетический, и именно это вызывает огромное раздражение.

Евгений Левкович: Он вообще не оппозиционер. Он публичное лицо, известное лицо, популярное лицо. То наедет на РПЦ, то еще что-нибудь. У силовиков наших очень много, кто к ним в кабинеты заходит, так же открывает дверь ногой. Например, какой-нибудь важный поп попросил Ивана Ивановича из Следственного комитета, обратил его внимание, что есть какой-то хипстер, дармоед, режиссеришка, который распоясался. Тут дело не в оскорблении чувств, понятно, что РПЦ теряет паству, теряет деньги. Я специально изучил его фейсбучную страницу, там есть вполне себе некоторые жесткие заявления по разным поводам, по поводу сталинистов, а у него под сто тысяч подписчиков – это аудитория. Кроме того, он работает в театре, в который ходят, который знают. Я вот не люблю, но многие любят. Фильмы я его не люблю, но многие любят. То есть он человек известный. Я согласен в этом смысле с Ольгой Романовой, я не думаю, что с ним что-то произойдет в итоге что-то страшное, но сигнал он получил личный.

Дмитрий Гудков: Я на это все проще смотрю. Есть большая кормушка, к этой кормушки разные люди присосались, с одной стороны депутаты, губернаторы, с другой стороны лояльные представители шоу-бизнеса, театра, кино, и так далее. Пирог сейчас уменьшается, конкуренция возрастает, поэтому если ты, товарищ, не с нами и чужой, то тебя это сообщество, которое присосалось слишком глубоко, начинает выдавливать. В политике понятно и очевидно – нет ни одного независимого депутата, выдавили всех или не пустили. То же самое происходит в разных сферах, и в бизнесе будет такое же происходить. Чем больше у нас проблемы в экономике, тем меньше будет кормушка, будут выдавливать в первую очередь критиков власти. Скорее всего, даже негласный сигнал. Деление происходит на своих и на чужих, Серебренников оказался чужим. Да, сейчас общественное мнение, активные граждане нашей страны на стороне Серебренникова, завтра это может произойти с кем угодно. Если те, кто промолчал в сообществе, думает, что это их не коснется, они ошибаются. Я знаю массу примеров, когда сначала воевали с оппозиционерами, а потом стали воевать со в прошлом вполне лояльными губернаторами, депутатами. Я сейчас даже не буду называть фамилии, но поверьте, что я знаю личные истории депутатов и губернаторов, которые были очень близко к кормушке, были супер- лояльными, а сейчас их преследуют, отнимают бизнес, некоторые вынуждены уехать. Это не какие-то известные фамилии, а это в прошлом депутаты Государственной Думы, несколько губернаторов. То же самое будет происходить с лояльными деятелями театра, кино. Так что ждите, раз вы молчите, ждите, за вами тоже придут. Я около Гоголь-центра цитировал известную цитату пастора Нимёллера: сначала пришли за коммунистами, потом пришли за евреями, за социал-демократами, а я молчал, молчал. А когда пришли за мной, и сказать было некому. Так что, друзья, продолжайте молчать и ждите, скоро придут за вами. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто промолчал.

Ольга Романова: Во многом Дмитрий Гудков прав, кое в чем я хотела не согласиться. Да, действительно берут и лояльных к власти, мы видим губернаторов очень лояльных, сколько мы видим разнообразных депутатов, которые сейчас в тюрьме. Но есть разного рода лояльность. Прости господи, если придут завтра за Мироновым или за Табаковым, это будет страшно, это ровно будет в том же ряду, а вот за Ролдугиным не придут. За Улюкаевым пришли, пришли грамотно. Меня больше всего поразил ваш опрос, глас народа, то, что продолжается в 2017 году "нет дыма без огня". Рейтинг доверия к судебной системе 2-3%, то есть народ в общем и целом не верит судьям, но при этом "нет дыма без огня". Как это сочетается в людях? Придут к вам завтра тоже, Иванов, Петров и Рабинович, к вам тоже придут. Ваши соседи скажут: нет дыма без огня, у него теща злая была. Как это возможно, как это вообще может быть? Это удивительно, поразительно, как сочетается недоверие к судебной системе и при этом "нет дыма без огня". Я видела адвоката Илью Уткина совершенно замечательного, который ночь провел в Главном следственном управлении, тоже занимался этим делом. Краем глаза и я знаю, но Илья, конечно, знает больше. Суть обвинения: 10 миллионов рублей, хищение бюджетных средств. Как это возможно? Бюджетные средства были отпущены на театральные постановки. Есть Гоголь-центр, он на эти деньги построен. А то, что у вас экономика работает таким образом, что невозможно построить пятиэтажный дом, если тебе не выделят деньги на пятиэтажный дом, если ты не сэкономишь там, там и там? Тебе выдали деньги на пятиэтажный дом, и ты построил пятиэтажный дом, а не двухэтажный, не одноэтажный. Выделили деньги на пограничный пункт "Адлер", туда приехал Путин, выяснилось, что там даже деревянного клозета нет, ничего нет. А здесь есть все, можно прийти в театр, можно его пощупать, можно посмотреть постановки. Нравится, не нравится – это есть. Публика говорит об этом, вот премьера, вот еще одна, давайте обсудим, плохо это, хорошо. Это есть. Деньги бюджетные, не государства, а наши деньги, налогоплательщиков. У меня как у налогоплательщика, как человека, который пополняет бюджет, это мои деньги, у меня претензий нет, отвалите. Здесь претензии к тому, как работает правоохранительная система, которая живет за мои же деньги. И у вас, дорогая публика, тоже есть эти претензии. Почему же вы говорите, что "нет дыма без огня"?

Елена Фанайлова: Министр Мединский совершенно с вами бы не согласился. Он в "Газете.ру" сегодня опубликовал выступление, где говорит, что как раз нужно пересмотреть принципы разговора о принципах государственной поддержки театральной деятельности. Как ни странно, с Мединским согласны некоторые эксперты, которые говорят, что не надо брать денег у государства, и тогда все будет хорошо. В частности, некоторые аналитики в нашем эфире выступали таким образом: не связывайся с государством, и тогда все будет преотлично. При этом мы понимаем, что ни Большой театр, ни даже такой крупный центр, как Гоголь-центр, работать без серьезных вливаний не в состоянии. По поводу экономической составляющей этого дела была сегодня хорошая статья Евгении Шерменевой на "Кольте". Сейчас хочу послушать комментарий Ильи Уткина, он комментирует только уголовное дело, а отнюдь не общественный резонанс и не художественную деятельность Кирилла Серебренникова.

Илья Уткин: Особенное в этом деле только то, что это объект культуры и сама личность Серебренникова, а все остальное, в чем вы тут особенность видите? Я не вижу никакой особенности, нормальная работа правоохранительных органов. То, что произошло, это результат неосторожных действий самих театральных деятелей. Да, действительно, можно было обойтись и другими мерами. Но я могу предположить, зачем все это делается одновременно, кстати, не только в театре проходили обыски, но и у сотрудников в квартирах, к ним пришли в 7 утра. Одновременно это делалось так массово и с такими спецэффектами ради того, чтобы не были какие-то улики уничтожены. Поэтому изымалась документация, оргтехника, компьютеры, все носители информации. Я адвокат-практик, я даю комментарии, абсолютно абстрагируясь от того, что это театр, что это Гоголь-центр, что здесь Кирилл Серебренников, и поясняю это так, как это было бы обычное, рутинное дело. Когда мы смотрим на это, как на обычное рутинное дело, которых происходят сотни, тысячи в стране, ничего не происходит экстраординарного: и обычные обыски точно так же проходят по всей стране. Сегодня меня спрашивали, не было ли там какого-то заказа. Я еще раз повторюсь, что это цепь событий, к этим событиям привела неосторожная деятельность самих театральных деятелей. И это не касалось ведения бухучета. Я имею в виду, что неосторожность сотрудников театра привела к тому, что оперативные сотрудники, которые участвовали в обысках, знали, куда прийти и чего искать.

Полный транскрипт передачи появится 27 мая.