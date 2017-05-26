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В Орле полиция и ФСБ провели обыски у "Свидетелей Иеговы"

Свидетели Иеговы на воскресном конгрессе, иллюстративное фото

В Орле в отношении "Свидетелей Иеговы" возбуждено уголовное дело о продолжение деятельности организации, запрещённой за экстремизм. Ранее, в четверг вечером в домах нескольких членов местной религиозной организации, которую российские власти объявили экстремистской, прошли обыски с участием сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

Известно, что уголовное дело возбуждено по меньшей мере в отношении одного из верующих, Денниса Кристенсена, иностранного гражданина. Он арестован и удерживается в здании ФСБ.

Религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в Орле признали экстремистской в прошлом году, а в апреле 2017 года Верховный суд России запретил деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" на территории России. В самой организации заявили, что запрет затронет более двух тысяч религиозных групп по всей стране.

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