В Орле полиция и ФСБ провели обыски у "Свидетелей Иеговы"

В Орле в отношении "Свидетелей Иеговы" возбуждено уголовное дело о продолжение деятельности организации, запрещённой за экстремизм. Ранее, в четверг вечером в домах нескольких членов местной религиозной организации, которую российские власти объявили экстремистской, прошли обыски с участием сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

Известно, что уголовное дело возбуждено по меньшей мере в отношении одного из верующих, Денниса Кристенсена, иностранного гражданина. Он арестован и удерживается в здании ФСБ.

Религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в Орле признали экстремистской в прошлом году, а в апреле 2017 года Верховный суд России запретил деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" на территории России. В самой организации заявили, что запрет затронет более двух тысяч религиозных групп по всей стране.