Эдвард Сноуден призвал освободить математика Богатова

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден призвал освободить московского математика Дмитрия Богатова. Его подозревают в призывах к терроризму и массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля.

В своем твиттере Сноуден написал, что Богатов невиновен, а его дело основано на том, что математик "поделился видео Канье Уэста". Сноуден отметил, что у Богатова есть алиби, а его содержание под стражей назвал "чудовищным". По мнению Сноудена, московская полиция не понимает принципы работы анонимной сети Tor.

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25-летнего преподавателя МФЮА Богатова задержали в начале апреля. По версии следствия, он под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию.

В материалах дела указан ролик, якобы содержащий сцены массовых беспорядков. Журналисты отмечают, что это клип американских рэперов Канье Уэста и Джей Зи. По мнению соратников Богатова, сообщения с его IP-адреса мог написать любой пользователь анонимной сети Tor. Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным.