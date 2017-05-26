Комитет защиты журналистов осудил убийство Дмитрия Попкова

Комитет защиты журналистов выступил с заявлением в связи с убийством Дмитрия Попкова, главного редактора независимой газеты Тон-М в Минусинске. В заявлении выражается требование привлечь к суду ответственных за убийство. Тело Попкова было найдено с пятью пулевыми ранениями во дворе дома в Минусинске, Красноярского края.

"Мы требуем от российских властей провести тщательное беспристрастное расследование жестокого убийства Дмитрия Попкова и предать суду виновных в этом преступлении", говорится в заявлении журналистской организации. Координатор программ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова заявила:

"Россия – страна, где слишком много журналистов были убиты при выполнении своей работы. Их убийцы находятся на свободе. Этот порочный круг безнаказанности должен быть разорван раз и навсегда".

42-летний журналист Дмитрий Попков в 2014 году основал газету Ton-M. Он был известен своими расследованиями фактов злоупотребления властью и коррупции. Попков неоднократно выступал с критикой чиновников из кремлёвской партии "Единая Россия", говорится в заявлении Комитета защиты журналистов, международной неправительственной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке.