Художественные мастерские 50-х – 80-х как “место силы” и “платоновская пещера”. Как изменился смысл художественных мастерских после смерти Сталина? Мастерские как пространство обмена идеями между художниками, писателями и музыкантами; как библиотеки и просветительские зоны. Рождение нового искусствоведения. Мастерские Кабакова и Соостера, Орлова и Пригова, Гриши Брускина. Мастерские государственного истеблишмента и радикального андерграунда. Опыт самоорганизации и взаимоподдержки: как он может пригодиться в современной России? Политическая история и связь художественной жизни с правозащитным движением: “бульдозерная выставка”, процесс Якира и Красина, прекращение выхода “Хроники текущих событий”, эмиграция семидесятых.

Михаил Шейнкер, литературовед и критик; Лев Рубинштейн, поэт; Гриша Брускин, художник; Михаил Айзенберг, поэт и критик; Виктория Мочалова, филолог-полонист; Евгений Асс, архитектор; Борис Орлов, художник; Игорь Шелковский, скульптор.

Ведет программу Елена Фанайлова