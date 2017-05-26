В Москве ребёнок задержан и отвезён в ОВД против воли родителей

Задержанный в центре Москвы за чтение стихов мальчик, примерно десяти лет, продолжает удерживаться в полиции, в ОВД "Арбат". Там же находятся и его родители, которых сотрудники полиции пытаются привлечь к отвественности, в частности, от отца требуют подписать какие-то бумаги при понятых. В ОВД направились адвокаты Анастасия Саморукова и Татьяна Соломина.

Мальчик гулял вместе с мамой, она сидела на скамейке, читала книгу. Ребенок рядом декламировал вслух стихи. Внезапно подъехала полиция и без объяснений причин стала сажать ребенка в машину. Позднее о подробностях произошедшего "Медиазоне" рассказал отец ребенка Илья Скавронски. Он подчеркнул, что его сын, декламируя стихи, не попрошайничал: "Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу – это борьба с комплексами".​

Отец мальчика добавил, что его супруге на фоне происходящего стало плохо. При этом мужчина отметил, что в частной беседе замначальника ОВД пригрозил ему возможным задержанием супруги по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Ребенок был выхвачен у мамы силой, посажен в машину, в которой доставлен в участок. Ребёнок находился в автомобиле с полицейскими без родителей. В итоге, по словам отца, в полиции говорят, что забрали ребенка за попрошайничество. Матери грозят вменить сопротивление сотруднику полиции. Отцу грозят также административным делом за оскорбление полиции.