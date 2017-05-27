"Роскосмос" отказался от ракеты "Ангара" для космических запусков

Российская государственная корпорация "Роскосмос" решила отказаться до 2025 года от тяжёлой ракеты "Ангара" для запуска пилотируемых кораблей и создания требуемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Выводить на орбиту новый российский пилотируемый корабль "Федерация" будет ракета-носитель "Феникс".

Ранее о сокращении работ на космодроме Восточный сообщило агентство RNS со ссылкой на источник в Министерстве обороны. RNS приводит слова источника о том, что проект Федеральной целевой программы развития космодромов "сильно оптимизирован" по сравнению с первоначальным проектом.

Несмотря на то, что первоначальный замысел создания космодрома "Восточный" в Амурской области предусматривал его ориентацию на гражданские запуски, ныне российские специалисты говорят о совмещении планов военного ведомства и "Роскосмоса".