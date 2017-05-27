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"Роскосмос" отказался от ракеты "Ангара" для космических запусков

Выступление президента Владимира Путина на космодроме "Восточный, 28 апреля 2016

Российская государственная корпорация "Роскосмос" решила отказаться до 2025 года от тяжёлой ракеты "Ангара" для запуска пилотируемых кораблей и создания требуемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Выводить на орбиту новый российский пилотируемый корабль "Федерация" будет ракета-носитель "Феникс".

Ранее о сокращении работ на космодроме Восточный сообщило агентство RNS со ссылкой на источник в Министерстве обороны. RNS приводит слова источника о том, что проект Федеральной целевой программы развития космодромов "сильно оптимизирован" по сравнению с первоначальным проектом.

Несмотря на то, что первоначальный замысел создания космодрома "Восточный" в Амурской области предусматривал его ориентацию на гражданские запуски, ныне российские специалисты говорят о совмещении планов военного ведомства и "Роскосмоса".

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