Президент США Трамп завершил свою первую зарубежную поездку

Президент США Дональд Трамп завершил свою первую зарубежную поездку, выступив перед военнослужащими США и их семьями на военно-морской базе Сигонелла на Сицилии.

В течение девятидневной поездки, в ходе которой Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию. В своем выступлении Трамп сказал, что поездка "стала полным успехом". И добавил, что у него состоялась "действительно историческая неделя". Говоря о только что завершившемся двухдневном саммите стран "Большой семёрки", Трамп сказал, что это чрезвычайно продуктивная встреча, на которой он "укрепил американские связи".

Оценивая саммит НАТО, Трамп сказал, что "деньги действительно начинают вливаться в НАТО из стран, которые не делали бы того, что они делают сейчас, если бы я не был избран". Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону с целью достижения 2 процентов ВВП, направляемых на военные нужды. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты "полностью поддерживают НАТО".

Президент США также пообещал "победить терроризм и защитить цивилизацию", назвав терроризм "угрозой, опасной угрозой всему человечеству".

Во время выступления на военной базе США Трамп был представлен участникам встречи его супругой Меланией, которая сказала собравшимся: "Мой муж очень много работал в этой поездке, и я очень горжусь им". Трамп должен возвратиться в Вашингтон 27 мая.