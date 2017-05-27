Кузнецова сомневается в адекватности действий полиции на Арбате

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что адекватность действий сотрудников правоохранительных органов при задержании в центре Москвы девятилетнего мальчика, которое вызвало большой общественный резонанс, вызывает вопросы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба детского омбудсмена.



По её словам, делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. При этом, по оценке Кузнецовой, вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев.

Накануне вечером на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции девятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку.