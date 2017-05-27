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Кузнецова сомневается в адекватности действий полиции на Арбате

Анна Кузнецова, назначенная уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что адекватность действий сотрудников правоохранительных органов при задержании в центре Москвы девятилетнего мальчика, которое вызвало большой общественный резонанс, вызывает вопросы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба детского омбудсмена.

По её словам, делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. При этом, по оценке Кузнецовой, вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев.

Накануне вечером на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции девятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку.

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