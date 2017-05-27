В Калининграде задержан лидер националистов Оршулевич

В Калининграде задержан лидер "Балтийского авангарда русского сопротивления" Александр Оршулевич. Об этом "Медиазоне" сообщила его супруга Ванда. По ее словам, около 7 утра сотрудники правоохранительных органов начали обыск в квартире, Оршулевичу на голову надели полиэтиленовый пакет и увезли. Изъяты цифровая техника, супруга националиста утверждает, что также им подбросили баллоны с краской и трафареты с "высказываниями экстремистского содержания" и телефон.

Из разговора с матерью стало известно, что Оршулевича подозревают по статье об организации экстремистского сообщества, а 29 мая состоится суд по избранию меры пресечения. Жена националиста добавила, что ему не дали связаться с адвокатом.

"Балтийский авангард русского сопротивления" — незарегистрированная организация, однако прокуратура пытается добиться ее регистрации как политической. Судя по странице во "ВКонтакте", Оршулевич придерживается монархических взглядов, выступает за переименование Калининграда в Кенигсберг.