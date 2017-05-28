Во Франции впервые женщина возглавила протестантскую церковь

Избрание Эмманюэль Сейболд на пост председателя совета Объединенной протестантской церкви Франции состоялось в пятницу, 27 мая, на ежегодном синоде, который прошел в Лилле. Ранее Сейболд была пастором протестантской церкви Безансона (регион Бургундия- Франш-Конте).

Женщины и раньше занимали в протестантизме Франции видное место, отмечает Le Monde, но еще никогда не избирались на пост главы всей протестантской церкви страны (хотя формально это разрешено с 1965 года). На национальном уровне женщина никогда ранее не возглавляла христианскую церковь.

Эмманюэль Сейболд родилась в 1970 году в Люнеле (пригород Монпелье) в семье активистки компартии и деятеля местной протестантской церкви. Между компартией и церковью выбрала церковь – получила образование на факультете протестантской теологии в Париже и в Монпелье.

Активными прихожанами Объединенной протестантской церкви Франции, по данным самой церкви, являются 250 000 человек.