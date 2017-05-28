The Washington Post: Трамп готовит изменения в аппарате Белого дома

По возвращении из девятидневной поездки за рубеж президент США Дональд Трамп намерен основательно перетряхнуть аппарат Белого дома, пишет газета The Washington Post со ссылкой на соратников президента в самой администрации и в близких к ней кругах.

В частности, предполагается вернуть в строй нескольких верных политических бойцов из предвыборной команды Трампа, в частности, Кори Левандовского, отставленного за рукоприкладство в отношении напористо допрашивавшей его журналистки.

Трамп, замышляя кадровые перестановки, преследует несколько целей. Одна из них – эффективнее гасить скандалы, вызванные непрекращающимися утечками информации о сомнительных связях с Россией людей из его окружения. Юридический отдел Белого дома, по-видимому, расширит штат сотрудников, которые будут консультировать Трампа о том, как ему следует реагировать на вбрасываемый в публичное пространство компромат, – посредством экспромтов в "Твиттере", живых трансляций в Facebook или личных встреч с избирателями без сопутствующих вопросов от журналистов. Трамп, как полагают многие в Белом доме, нанес себе ощутимый вред действиями, создавшими впечатление, будто он пытается саботировать проводящееся ФБР расследование "российского следа".

Еще одна цель смены в кадровой скамейке – энергичнее продвигать буксующую в Конгрессе законодательную повестку Трампа. Ее главные пункты – отмена реформы системы медицинского страхования, осуществленной Бараком Обамой, преобразования налогового кодекса, изменения иммиграционных законов и массированные инвестиции в модернизацию объектов инфраструктуры.