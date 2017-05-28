В Красноярске прошел митинг против строительства православного храма

В Красноярске прошел митинг с требованием провести референдум по вопросу о строительстве православного собора на набережной Енисея. В акции участвовали около 300 человек. Люди возмущены тем, что решение о возведении храма принималось без учета их мнения, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Место будущего строительства во время поездки в Красноярск определил патриарх Кирилл. Местные власти после этого назвали вопрос "решенным". Жители города заявляют, что собор лишит их места отдыха, а, по мнению красноярских архитекторов, строительство на берегу Енисея опасно: грунты в этой зоне крайне неустойчивые, а сама набережная часто подтопляется.

В апреле жители Красноярска направили в мэрию и в городской совет обращение с требованием провести референдум о строительстве храма. Однако власти проигнорировали петицию. Это и стало причиной сегодняшнего митинга.

– Мы выступаем не против православной церкви. Мы против того, что важные решения принимаются без учета мнения горожан и даже вопреки ему, – говорит организатор митинга Денис Сапрыгин. – Если на референдуме большинство красноярцев выскажется за строительство собора, значит, это будет решение горожан, а не нескольких человек, которые даже не имеют отношения к Красноярску. Если люди выступят против, значит, власти не имеют права игнорировать этот момент.

Организаторы подавали заявку на проведение митинга 28 мая неподалеку от места строительства собора, однако им отказали, сославшись на проведение "другого мероприятия". Митинг перенесли на окраину города. Сегодня стало известно, что причиной этого стал детский "крестный ход".

Итогом сегодняшней протестной акции стало повторное обращение к властям с требованием провести референдум о строительстве православного храма. Кроме этого, была сформирована инициативная группа из 10 человек – они будут общаться с представителями власти и следить за судьбой направленного обращения.