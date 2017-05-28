Исполнилось 30 лет со дня посадки самолета Руста в центре Москвы

В воскресенье, 28 мая, исполнилось 30 лет со дня посадки в центре Москвы, у храма Василия Блаженного, легкого самолета, управляемого Матиасом Рустом. Немецкому пилоту-любителю было в то время 19 лет. Главной сенсацией этого перелета из Хельсинки в Москву, не согласованного с советскими властями, стало преодоление системы противовоздушной обороны СССР и успешная посадка у стен Кремля.

До сих пор, 30 лет лет спустя, нет единого мнения о том, являлся ли полет Руста выходкой юнца-одиночки, тщательно продуманной операцией спецслужб или маркетинговым ходом.

Руст же с самого начала и много лет спустя утверждал, что это была миссия мира. Вдохновленный потеплением в отношениях между Западом и Востоком, конкретно недавней встречей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике, молодой человек решил построить "воздушный мост", прилетев в самый центр "империи зла".

2 сентября 1987 года начался суд над Рустом, он был обвинен в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. 4 сентября Руста приговорили к четырем годам лишения свободы. 3 августа 1988 года он вернулся в ФРГ после указа об амнистии, подписанного советским руководством. Руст провел в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня.

Президент СССР Михаил Горбачев, освободил от должностей министра обороны и командующего ПВО. Последовали и другие кадровые изменения, сопоставимые, как считают американские военные специалисты, со сталинскими чистками в вооруженных силах.

О посадке самолёта на Красной площади вспоминали гости программы Владимира Кара-Мурзы "Грани Времени" Виктор Алкснис, Саид Бицоев, Юрий Векслер, Павел Фельгенгауэр.