Меркель:"Европа должна полагаться только на себя"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после Брекзита и позиции президента США Дональда Трампа по глобальному изменению климата, Европа должна полагаться только на себя. Так она высказалась в воскресенье в Мюнхене на предвыборной акции с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером.

По словам Меркель, "прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других". "Я испытала это в последние дни. И поэтому могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки".



Ряд германских СМИ сочли, что канцлер больше не считает США надежным партнером. При этом, по словам Меркель, Европа не должна отказываться от сотрудничества с кем бы то ни было, ни "с Россией, ни с каким-либо другим государством". "Но мы должны знать, что бороться за наше будущее и нашу судьбу мы должны сами", - отметила Меркель.

Эти высказывания Меркель последовали после того, как в ходе встречи "Большой семерки" возникли разногласия по парижскому соглашению 2015 года об изменении климата. Переговоры, по словам Меркель, оказались "очень сложными". Президент Трамп сказал, что примет решение на следующей неделе. Отношения между Берлином и новым президентом Франции Эммануилом Макроном должны стать приоритетом, заявила Меркель.