Американский врач в Судане получил гуманитарную премию «Аврора»

В Ереване вручена премия "Аврора" доктору Тому Катене - американскому врачу, много лет работающему в пострадавшем от боевых действий Судане. Премия «Аврора» в размере 1,1 миллиона долларов присуждается за исключительный гуманизм. Премия была учреждена в память об армянах, переживших массовые убийства в Османской империи.

Актер Джордж Клуни, сопредседатель комитета по отбору кандидатов на премию, заявил, что Катена, работающий в Нубийских горах Судана, «является образцом для подражания для всех нас». Как отмечает агентство Ассошиэйтед пресс, Клуни является известным сторонником признания массовых убийств армян в Османской империи геноцидом.

Премия составляет 100 тысяч долларов лично Катене и 1 миллион для организаций, которым он может пожертвовать по своему выбору.